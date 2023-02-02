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В Кыргызстане в 2022 году выдано 297 млн кодов для маркировки товаров

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- Назгуль Абдыразакова
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В 2022 году автоматизированной информационной системой "Маркировка товаров" выдано 297,4 млн. кодов маркировки товаров средствами цифровой идентификации. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, из них для табачной продукции выдано 261,4 млн. кодов, алкогольной продукции – 35,9 млн. кодов, для текстильной продукции – 103,3 тысячи кодов.

В системе "Маркировка товаров" зарегистрированы и получают коды маркировки более 70 производителей и импортеров товаров.

Как напоминает ведомство, с 1 июля 2021 года на территории Кыргызстана введена обязательная маркировка на алкогольную и табачную продукцию, с 1 января 2023 года – на пивную продукцию.


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URL: https://www.vb.kg/426843
Теги:
ГНС, Кыргызстан, товары
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