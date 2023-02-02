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Определяя уязвимости сел к изменению климата - меняем свое будущее

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- Светлана Лаптева
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Проект "Устойчивость молодежи к изменению климата", который финансируется Европейским союзом и реализуется Норвежским Обществом охраны окружающей среды NNV в партнерстве с экологическим движением "БИОМ" и общественной организацией "ГЛИП", по сути является уникальным народным университетом по обретению нашими современниками экологического сознания и мышления, поведения.

Как поясняет менеджер проекта "Устойчивость молодежи к изменению климата" Анна Кириленко экологического движения "БИОМ", журналисты, политики, экологи часто в своих выступлениях упоминают документы и встречи высокого уровня. Эх если бы все они реализовывались!

А пока реальная жизнь людей, их привычки не меняются. Горожане очень быстро привыкли жить в смоге, а сельчане, видя, что воды в их речке уже нет несколько лет, просто снимаются с места и уезжают, даже не задумываясь, что это явление называется климатической миграцией. Видят сели, оползни, но не связывают это с тем, что большое количество скота просто разрушило, вытоптало пастбищные угодья. И сейчас самое время задуматься, как остановить этот круговорот пренебрежения к собственной безопасности.

"На сегодня в Кыргызстане более 400 айыльных аймаков, и все так или иначе подвержены проблемам, связанным с изменением климата, но для того, чтобы провести оценку уязвимости этих сообществ нужна большая экспертная работа. И без нее сложно интегрировать вопросы адаптации к изменению климата и снижение рисков изменения климата в планы социально экономического развития. А ведь планы социально-экономического развития местных сообществ – основной инструмент, на основе которого местное сообщество управляется, видит свое будущее и работает с теми рисками, с которыми оно сталкивается", - делится своими размышлениями Анна Кириленко.

Проектом "Устойчивость молодежи к изменению климата" эта ситуация была отрефлексирована, и сейчас мы понимаем, что экспертной проектной мощности на все села не хватит. Но все мы подвержены влиянию изменения климата. С той разницей, что кто-то располагается в высокогорной, среднегорной местности, кто-то в городах, но так или иначе все сталкиваются с климатическими рисками. Эксперт проекта Зоя Кретова:

"Глобальное изменение климата не обходит стороной Кыргызстан, и так же, как во всем мире отмечается повышение температуры воздуха, при этом скорость роста температуры в Кыргызстане выше средней глобальной тенденции. Так если в целом на планете теплеет со скоростью 0,18 градуса каждые 10 лет, то в Кыргызстане на 0,23 градуса каждые 10 лет.

В Кыргызстане в силу горного рельефа и вертикальной поясности наблюдается большое разнообразие микроклиматических условий. Кроме того, изменение климата происходит неодинаковыми темпами в разных частях страны. Так, наибольшие темпы повышения температуры воздуха отмечаются в долинных зонах республики и крупных городах, в том числе вследствие урбанизации. Внутри года, в целом в стране наибольшие темпы роста температуры наблюдаются преимущественно в первой половине года, особенно в конце зимы-начале весны. Кроме того, в долинных зонах в теплый период года отмечается усиление тепловых стрессов, выраженных в росте числа случаев и продолжительности отдельных волн жары. (Аномальная длительная жара, длящаяся несколько дней или месяц. Мы в обиходе говорим об этом как о явлении аномальной, выходящей за пределы привычного среде.) На фоне повышающихся со временем температур в весенний и летний период года отмечаются испарения, что приводит к испарению усиления засушливости в отдельных районах.

Для адаптации к происходящим изменениям климатических условий важно использование информации о предстоящих погодных условиях. Источником официальных прогнозных данных является сайт Кыргызгидромета, а также сайт раннего оповещения, который разработан с акцентом на сектор животноводства (meteo.kg, stopasture.kg, а также приложение для смартфонов meteoKG)".

О том, как меняется климат в Кыргызстане, вы можете узнать больше из выступления Зои Кретовой.

Проектом было принято решение разработать инструмент, который позволит и на основании мер и позитивных практик интегрировать эти меры и практики в планы социального развития или на уровни домохозяйств.

Этим инструментом стала "Самооценка местных сообществ к климатической уязвимости". Самооценка - это процесс, по итогам которого местное сообщество получает обобщенную диаграмму - радар уязвимости. Радар показывает, какие из секторов наиболее уязвимы в том или ином аймаке, селе: биоразнообразие, отходы, сельское хозяйство, ЧС, и на них стоит обратить первостепенное внимание.

Самооценка была апробирована на базе 6 сообществ. В каждом из сообществ были созданы инициативные группы, и для каждой был подготовлен радар уязвимости, и вы можете посмотреть, как они выглядят.

Дополнительно для "Самооценки" были привлечены эксперты Министерства чрезвычайных ситуаций, МЧС подготовили краткие справки по каждому пилотному селу и обучили местное население пользоваться данной информацией, применять ее во благо села. А с картами уязвимости местностей вы можете ознакомиться на сайте МЧС.

Здесь доступна информация о всех территории страны с точки зрения мониторинга и прогноза возможной активизации опасных процессов и явлений на территории Кыргызской Республики http://ru.mes.kg/Kniga/book_rus000.html

Директор департамента мониторинга, прогнозирования чрезвычайных ситуаций Даурбек Сакыев рассказал о проработке "самооценки" в части чрезвычайных ситуаций в 6 пилотных аймаках проекта "Устойчивость молодежи к изменению климата".

"Один из аспектов изменения климата - участившиеся стихийные бедствия, природные катаклизмы, чрезвычайные ситуации - сели, оползни. И в проекте молодежь, женщины, все категории участников тренингов, обучений, участвуя в работе по методу самооценки, мы обязательно рассказывали о том, что во время работы над самооценкой необходимо обязательно использовать наши сайты, ресурсы, – говорит директор департамента мониторинга, прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС КР, эксперт проекта "Устойчивость молодежи к изменению климата" - "Жашыл климат" Сакыев. Он рассказал о работе по проведению "самооценки" по части чрезвычайных ситуаций в 6 айыльных аймаках, выбранных в качестве пилотного проекта".

"В рамках этого проекта местные сообщества учились определять наиболее уязвимые и опасные участки на территории их айыльного аймака и наносить их на карты.

Молодежь как раз застраивается, и здесь очень важно учесть эти риски. Потому что без этого есть риск, что новые застраиваемые территории могут подвергнуться стихийным бедствиям. У нас есть данные, что за последние 30 лет имеется тенденция к увеличению чрезвычайных ситуаций. Все исследования говорят, что все это от воздействия климата", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/426844
Теги:
МЧС, экология, Европейский союз, Кыргызстан, климат
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