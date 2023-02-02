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Южнокорейская опера выступит в Бишкеке

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева 3 февраля выступит Южнокорейская опера "Нон-Гэ". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, оперные исполнители из Южной Кореи познакомят бишкекчан и гостей столицы с национальной культурой своей страны. На сцене театра состоится показ в концертном исполнении оперы "Нон-гэ". Автор и дирижер – Чунхи Чой. На сцену выйдут: Пак Ю-ри (сопрано), Пак Со-джин (меццо-сопрано), Ким Дон Нюк (тенор), Ким Чен Хон (баритон). В спектакле примет участие академический хор и симфонический оркестр театра. Хормейстер – народный артист КР Карагул Тиленчиев.


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URL: https://www.vb.kg/426846
Теги:
Южная Корея, Бишкек, опера
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