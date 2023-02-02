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В Центре дружбы и сотрудничества ШОС обсудили роль этой организации в мире

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- Нина Ничипорова
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В Центре дружбы и сотрудничества Шанхайской организации сотрудничества в столице Таджикистана состоялся круглый стол "ШОС в изменяющемся мире: на пути к саммиту в Нью-Дели" с участием послов Индии, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Пакистана, России, Узбекистана, а также Ирана и Беларуси.

Как сообщает агентство Синьхуа, состоялся заинтересованный и углубленный обмен мнениями о месте и роли ШОС в меняющемся мире. Было отмечено, что в условиях стремительно меняющегося мира, ШОС продолжает не только занимать свое заметное место в современной архитектуре международных отношений, но и оставаться одной из немногих международных организаций, деятельность которой вызывает неослабное внимание. Подчеркивалось, что ШОС не останавливается на достигнутом, постоянно развивается, ищет новые эффективные формы многостороннего сотрудничества в целях улучшения жизни народов государств-членов организации. На фоне кризиса международных отношений, ШОС остается не только притягательной моделью сотрудничества, но и выступает генератором важных инициатив, связанных с укреплением международного сотрудничества, обеспечением безопасности и устойчивым развитием стран-партнеров, разделяющих ценности "шанхайского духа".

Перед участниками круглого стола выступили директор Центра дружбы и сотрудничества ШОС в Таджикистане, доктор юридических наук, профессор Гафурзода Абдухалил Давлатали, национальный координатор ШОС в Таджикистане Саидмуродзода Ахмад Лютфилло, посол Индии в Таджикистане Вирадж Сингх.

Участники круглого стола с удовлетворением отметили, что активная подготовка к саммиту ШОС в Нью-Дели под председательством индийской стороны подтверждает нацеленность государств-членов организации на создание дополнительных условий, направленных на усиление коллективных возможностей в обеспечении безопасности на пространстве ШОС, противодействие международному терроризму и незаконному обороту наркотиков, а также на совместное процветание. Было выражено единое мнение, что предстоящий саммит ШОС в Нью-Дели пройдет успешно, будет иметь исключительно важное значение для поддержания мира во всем мире и выведет организацию на новую орбиту сотрудничества.

В обмене мнениями приняли также участие доктор политических наук, профессор Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан, экс-генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, генеральный секретарь китайского Комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Чжэн Вэй, директор Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане Кабулжон Касимович Сабиров, первый заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Светлана Константиновна Смирнова и председатель Молодежной платформы для стран ШОС SCOLAR Network Виктория Ху.


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Теги:
Индия, посольство, саммит, Таджикистан, терроризм, сотрудничество, дипломатия, в мире, ШОС
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