Игроман проиграл чужой "Айфон" и приговорен к пробации

Двое молодых мужчин, Алмаз и Эркин, на два часа арендовали квартиру в Бишкеке. С какой целью? Алмаз в своих показаниях про цель ничего не говорит. Рассказывает, что познакомились они в соцсетях, договорились встретиться и, поскольку 6 июля 2022 года была плохая погода, решили поговорить в какой-нибудь гостинице.

Из показаний Эркина (он в данном случае потерпевший) следует, что он представляет некую организацию, которая оказывает гражданам услуги в виде экспресс-тестов на ВИЧ и другие инфекции, а также проводит с населением просветительскую работу на тему предохранения от подобных заболеваний.

Так или иначе, после часовой беседы Эркин изъявил желание сходить в душ. А Алмаз тем временем собрался выйти за сигаретами, о чем и предупредил Эркина. Но по дороге к двери заметил дорогой телефон своего собеседника – "Айфон" стоимостью 70 000 сомов. Этот телефон он взял и вышел из квартиры, чтобы больше не возвращаться.

В суде (дело рассмотрел Свердловский районный суд) Алмаз полностью признал свою вину. И, кроме прочего, сознался, что он – игроман. Ничего не может поделать со своей тягой к азартным играм, и чужой телефон продал первому встречному за 9 000 сомов, предупредив, что вещь краденая. В течение двух часов эти деньги были проиграны в ближайшем игровом заведении…

Эркин же, выйдя из душевой, не обнаружил ни случайного знакомого, ни телефона. Догадался, что "ушли" они вместе. Нашел Алмаза в соцсетях, тот честно ответил, что телефон украл именно он и вынужден был заложить его в ломбард за 10 000 сомов по причине тяжелого материального положения. Эркин пригрозил заявлением в милицию, и Алмаз из Cети пропал. Через некоторое время снова появился, чтобы поинтересоваться, в какое именно РУВД подано заявление. Заявления на тот момент еще не было, но потерпевший понял, что пора написать…

Суд квалифицировал действия Алмаза по части 2 статьи 205 УК КР ("Хищение чужого имущества в значительном размере") и приговорил к двум годам лишения свободы, заменив их пробацией. Кроме того, осужденный обязан возместить потерпевшему материальный ущерб, равный стоимости телефона.