Не мешайте хлеб с помоями! Его еще будут есть (видео)

Попытка спасти хлеб от осквернения обернулась еще большим его поруганием. В боксы "только для хлеба" горожане бросают мусор и льют помои. Контейнеры поджигают и ломают. Как прекратить это варварство, не знает никто.

Прошлым летом в Бишкеке появились ярко-желтые контейнеры с надписью "Только для хлеба" на двух языках – русском и кыргызском. Их установили возле площадок с мусорными контейнерами. Идея была простой и важной – спасти хлеб от осквернения, перерабатывая его в корм для фермерских хозяйств.

Инициатор проекта "Нан учун гана" Таалайбек Асейинов планировал, что проект решит сразу три задачи: приучит людей не бросать хлеб в помойку, создаст новые рабочие места и даст фермерам более калорийный, качественный корм. Именно его изготавливают из собранных хлебо-булочных изделий - их сушат, дробят, смешивают с кукурузой, ячменем и гранулируют.

Идея – замечательная! Но она не заработала так, как планировали ее инициаторы. Не хватило осознанного отношения горожан к этому важному и нужному проекту. Люди оказались не готовыми сортировать бытовые отходы, и потому бросают в "хлебные" контейнеры пакеты с пищевыми отходами, среди которого есть и хлеб. В результате все это гниет, течет, превращая все содержимое баков в зловонную массу. Для переработки такое сырье становится непригодным – его приходится перекладывать в общие баки для мусора.

В чем ошибка существующей системы? Как сделать так, чтобы люди перестали смешивать хлеб с помоями? Напишите нам в комментариях под этой новостью, возможно, именно ваша рекомендация поможет улучшить работу этого важного проекта.