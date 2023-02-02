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Горняки и металлурги Кыргызстана требуют улучшения условий оплаты труда

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- Назгуль Абдыразакова
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Горняки и металлурги требуют улучшения условий оплаты труда, а именно, повышения тарифных ставок и должностных окладов на 100%. Об этом сообщает председатель Центрального комитета горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаев.

По его данным, в адрес профсоюза поступают многочисленные обращения от работников предприятий отрасли по вопросу повышения заработной платы. Трудовые доходы некоторых работников предприятий отрасли не превышают 20000 сомов.

"Средняя зарплата в стране в ноябре 2022 г. составила 28826 с. В 2022 году оплата труда работников государственных учреждений и бюджетной сферы, по данным Министерства финансов КР, была повышена почти на 200 % (у работников образования и науки - до 180 %, здравоохранения - до 150 %, культуры, информации и спорта - до 200%, социальной защиты - до 200%, государственных служащих - до 180% и т.д.).

При этом необходимо отметить, что республиканский бюджет формируется в том числе благодаря отчислениям предприятий горнодобывающей промышленности. Более 10% ВВП и 25% налоговых поступлений страны обеспечивают именно предприятия нашей отрасли.

Необходимо учитывать, что горняки и металлурги трудятся во вредных, потенциально опасных производственных и особых природно-климатических условиях труда, преимущественно вахтовым методом.

Многие работники являются единственными кормильцами в семье, содержат свои семьи, обучают детей. Большинство работников вынуждены оформлять ипотечные, потребительские кредиты в банках и микрокредитных организациях, и существенная часть зарплаты идет на их погашение.

В последнее время наблюдается значительный рост цен на продукты питания, различные товары и услуги. Инфляция по итогам последних трех лет составила более 37%. При этом в течение нескольких лет наблюдается рост цен на производимую продукцию (золото, концентраты и др.), и эти цены поддерживаются на достаточно высоком уровне, позволяющем обеспечивать рентабельность деятельности предприятий.

В то же время должны быть созданы необходимые условия для стабильной и успешной работы горнодобывающих компаний – благоприятная налоговая, фискальная политика, согласованная и комфортная нормативно-правовая база, эффективная система госуправления отраслью, защита и поддержка со стороны государства, обеспечение законности и правопорядка на местах.

По вопросам повышения зарплаты работников отрасли в настоящее время проводятся переговоры с руководством компаний. Также необходима поддержка государства в данном вопросе", - говорится в сообщении Таджибаева.


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URL: https://www.vb.kg/426863
Теги:
зарплата, профсоюзы, Кыргызстан
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