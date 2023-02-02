Штормовое предупреждение.В Кыргызстане в ближайшие дни ожидаются дожди

По данным синоптиков, со 2 по 6 февраля ожидаются дожди. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В связи с этим в горных районах Кыргызстана, на перевале Чапчыма, расположенном на 68-113 км автодороги Ала-Бука - Каныш-Кия и на 1-4 км автодороги Красная-Горка - Акташ, ожидается сход снежных масс. В эти дни на дорогах ожидается снежный накат и гололедица.

"Если вы планируете отправиться в дальнюю поездку, отдохнуть в горах, рекомендуем перенести мероприятия на другие дни, если в этом нет необходимости", - говорится в сообщении министерства.