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ГНС в январе собрала 17,8 млрд сомов налогов и страховых взносов

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- Назгуль Абдыразакова
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Государственная налоговая служба КР за январь 2023 года собрала 17 млрд 854,2 млн сомов налогов и страховых взносов. Установленный план перевыполнен на 883,3 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года собрано больше на 4,2 млрд сомов.

В том числе собрано 13 млрд 204,7 млн сомов налогов и платежей. План перевыполнен на 193,8 млн сомов. Это по сравнению с январем 2022 года больше на 2,9 млрд сомов.

Сумма собранных страховых взносов составила 4 млрд 649,5 млн сомов. От плана собрано больше на 689,5 млн сомов, что превышает показатели прошлого года на 1,3 млрд сомов.


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URL: https://www.vb.kg/426865
Теги:
ГНС, налоги, Кыргызстан
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