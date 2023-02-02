ГНС в январе собрала 17,8 млрд сомов налогов и страховых взносов

Государственная налоговая служба КР за январь 2023 года собрала 17 млрд 854,2 млн сомов налогов и страховых взносов. Установленный план перевыполнен на 883,3 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года собрано больше на 4,2 млрд сомов.

В том числе собрано 13 млрд 204,7 млн сомов налогов и платежей. План перевыполнен на 193,8 млн сомов. Это по сравнению с январем 2022 года больше на 2,9 млрд сомов.

Сумма собранных страховых взносов составила 4 млрд 649,5 млн сомов. От плана собрано больше на 689,5 млн сомов, что превышает показатели прошлого года на 1,3 млрд сомов.