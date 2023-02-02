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В Бишкеке отметят 100-летие СССР

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке 4 февраля состоится мероприятие, посвящённое 100-летию со дня образования СССР. Об этом сообщает информационное агентство "Голос Кыргызстана".

По его данным, в рамках мероприятия планируется проведение в Историческом музее торжественного собрания (в программе показ роликов, доклады, концерт, награждения памятными медалями) и выставки, посвященные истории образования и становления СССР. Также на выставке будет освящен советский период развитие Кыргызстана.

Организаторы мероприятия отмечают воспитательную и просветительскую роль выставки для молодежи.

На торжественное собрание в честь 100-летие СССР избраны делегаты со всех регионов Кыргызстана. Кроме того, в мероприятии примут участие депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев, активисты партии и видные политические, государственные деятели.

Время: 10.00 регистрация делегатов, 11.00 начало мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/426871
Теги:
Исхак Масалиев, СССР, Бишкек, исторический музей
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