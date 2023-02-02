Как защититься от воров? Советы милиции

УВД Октябрьского района города Бишкека составила советы, как уберечься от воров-карманников.

* Следите за тем, чтобы ваша сумка была застегнута. В многолюдном месте прижимайте ее к себе.

* Не пересчитывайте содержимое кошелька публично.

* Обратите внимание на то, чтобы портмоне, кошельки или сотовый телефон не выделялись из одежды и тем самым не привлекали к себе внимание.

* Обращайте внимание на людей, которые пытаются подойти к вам поближе, встают сзади или сбоку.

* Никогда не кладите сумку с деньгами в тележку для покупок.

Пострадавшим от преступных действий злоумышленника необходимо сделать следующее:

* запомнить приметы внешности злоумышленника: во что был одет, примерный рост, возраст, телосложение;

* в каком направлении скрылся преступник;

* незамедлительно сообщить о случившемся в органы внутренних дел;

* дождаться на месте прибытия сотрудников милиции.