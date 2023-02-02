Как защититься от воров? Советы милиции

УВД Октябрьского района города Бишкека составила советы, как уберечься от воров-карманников.
* Следите за тем, чтобы ваша сумка была застегнута. В многолюдном месте прижимайте ее к себе.
* Не пересчитывайте содержимое кошелька публично.
* Обратите внимание на то, чтобы портмоне, кошельки или сотовый телефон не выделялись из одежды и тем самым не привлекали к себе внимание.
* Обращайте внимание на людей, которые пытаются подойти к вам поближе, встают сзади или сбоку.
* Никогда не кладите сумку с деньгами в тележку для покупок.
Пострадавшим от преступных действий злоумышленника необходимо сделать следующее:
* запомнить приметы внешности злоумышленника: во что был одет, примерный рост, возраст, телосложение;
* в каком направлении скрылся преступник;
* незамедлительно сообщить о случившемся в органы внутренних дел;
* дождаться на месте прибытия сотрудников милиции.