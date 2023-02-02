Бактыгулов: Руководство Кыргызстана не носит "розовые очки"

Руководство Кыргызстана не носит "розовые очки", понимает реальность и занимает прагматичную позицию в вопросах обеспечения внешней и внутренней безопасности страны. Таким мнением, комментируя приобретение страной ракетного комплекса "Печора-2 БМ", поделился эксперт по государственному устройству, политолог Шерадил Бактыгулов.

"Во многих государствах мира все чаще принимаются решения о модернизации в военной сфере. Это связано с задачей повышения уровня готовности национальной армии по эффективной защите территориальной целостности и интересов своего государства. При этом модернизация означает усовершенствование, улучшение, обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества", – говорит эксперт.

Относительно военной модернизации в Кыргызстане Шерадил Бактыгулов сказал, что она предусматривала изменение структуры войск, реорганизацию воинских частей.

"Поставка модернизированных комплексов, боевых вертолетов, беспилотников, современного стрелкового оружия, средств связи и др. является одним направлением той большой работы по преобразованию армии для выполнения задачи по защите страны. Основным вызовом для безопасности страны остаются, как их называют в разных СМИ, боевики, террористы, члены незаконных вооруженных формирований и прочая разношерстная публика "с ружьем". Поэтому руководство Кыргызстана выделяет дополнительные средства на закупку новой военной техники и вооружения", – считает политолог.

Бактыгулов отмечает, что процессы, происходящие в военной сфере, вызывают у граждан разные оценки, однако большая часть воинских частей уже готова приступить к выполнению поставленных задач в самые короткие сроки, а благодаря оптимизации межвидовой группировки войск значительно повысился уровень эффективности планирования и управлениями ими. Увеличивается интенсивность оперативной и боевой подготовки. Кроме того, в армию поставляются современные образцы техники и вооружения. Объем современной техники увеличивается. Например, комплекс "Печора 2БМ", также известный как "Алебарда", в состоянии вести эффективную борьбу со всеми аэродинамическими средствами нападения противника. Особенно он эффективен в сравнении с другими системами ПВО при борьбе с малоразмерными и маловысотными целями.

Отвечая на вопрос о том, целесообразно ли тратить деньги на защиту от, к примеру, бюджетного дрона, Шерадил Бактыгулов рассказал об опыте Израиля. "Да, некоторые несведущие гражданские пишут, мол цена ракеты и цена дрона несопоставимы. В Израиле, система ПВО "Железный купол", стоимостью в десятки миллионов долларов, сбивает "копеечные" ракеты, сделанные из водопроводных труб. Опасна не самодельная ракета, а ущерб от ее взрыва. "Копеечная" ракета может нанести нешуточный урон – материальный, физический, психологический. Поэтому-то неглупые израильтяне не жалеют денег на защиту от кустарной ракеты. С их подходом созвучен и один из баткенских уроков – "хочешь мира - готовься к войне". Мир и технологии меняются, а нравы людей остаются теми же, что и тысячи лет тому назад, когда были сказаны эти слова", – заключил эксперт.