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В Бишкеке начал работать еще один пункт по сортировке ТБО

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- Назгуль Абдыразакова
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В рамках пилотного проекта в микрорайоне Тунгуч Октябрьского района по улице Анкара начал работать пункт по сортировке твердых бытовых отходов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, специальная экоплощадка для первичной сортировки мусора построена с учетом национальных, международных стандартов и санитарно-гигиенических норм.

Общая площадь 100 квадратных метров. Установлено 12 евроконтейнеров, две камеры видеонаблюдения, подведены центральные системы коммуникации: водоснабжение, канализация и электричество. Для сортировщика мусора оборудовали помещение площадью 15-16 квадратных метров.

Мусорные контейнеры находятся в специально отведённом месте под навесом для защиты от попадания осадков (дождь, снег). При установке контейнеров учли и численность населения ближайших домов.

Цель реализации проекта:

1. Прививание горожанам культуру раздельного сбора и развитие экологического сознания;

2. Улучшение экологической ситуации и сохранение здоровья;

3. Привлечение частных компаний и увеличение доходной части города.


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URL: https://www.vb.kg/426882
Теги:
мусор, Бишкек, мэрия, Тазалык
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