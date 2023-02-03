Вклад Таласской области в госбюджет увеличился в 10 раз по итогам 2022 года

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов принял участие в заседании коллегии полномочного представительства президента в Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"В ходе заседания были рассмотрены итоги социально-экономических показателей 2022 года, а также планы на текущий год.

"Итогам работы полномочного представительства президента в Таласской области дана положительная оценка, результаты хорошие. В 2022 году более чем в 10 раз увеличен объем налоговых поступлений в республиканский бюджет по сравнению с 2020 годом. За 2022 год 10 айыл окмоту выведены из дотационного статуса", - сказал Эдиль Байсалов.

Как было отмечено на заседании, в прошлом году в регионе было открыто 154 новых малых и средних предприятий по различным направлениям, в которых создано 677 новых рабочих мест. В 2022 году в эксплуатацию были введены 3 детских сада, 4 школы, а также построен дополнительный новый корпус для школы".