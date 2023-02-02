"24.kg" в интервью с послом США выставило Кыргызстан в негативном свете

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Кыргызстане Лесли Вигери дал интервью СМИ, в котором ответил на ряд вопросов, касающихся взаимоотношений между нашими странами. Большей частью в своих ответах он сделал акцент на развитие сотрудничества Кыргызстана и США, назвав его даже успешным.

"Соединенные Штаты и Кыргызстан довольно крепкие партнеры, и я приведу пример в подтверждение своих слов. На прошлой неделе я побывал на фабрике, которая открылась на окраине Бишкека. Она оборудована за счет USAID. Так вот на этом предприятии обрабатывают шерсть коз, верблюдов и овец. Сырье закупают у маленьких фермерских хозяйств, разбросанных по всему Кыргызстану", - сказал он.

В целом, если не считать вопросов о блокировке "Азаттыка" и закона о НКО, то интервью ничем особо не примечательное, все те же стандартные вопросы, которые часто задают послам, о сотрудничестве, дружбе и все в таком духе. Тем более посол Лесли Вигери, относительно, недавно приступил к своим обязанностям. То есть он человек новый и скорее всего только осваивается. Напомним, в Бишкек он прибыл в ноябре 2022 года и перед самым Новым годом, 30 декабря, вручил верительные грамоты президенту Садыру Жапарову.

Тем не менее, последний вопрос журналиста 24.kg был, мягко говоря, довольно таки провокационный, уж точно не способствующий плодотворным отношениям между нашими странами.

"Кыргызстан, как полагают многие, помогает России обходить санкции, наложенные странами Запада из-за боевых действий в Украине. Какие могут быть последствия нашей помощи РФ в преодолении барьеров?", - спросила она его без всяких обиняков.

Надо отдать должное послу США, который не опроверг, но в тоже время и не подтвердил слова журналиста, а дипломатично ответил:

"Хотелось бы сразу уточнить: Соединенные Штаты твердо верят, что эти санкции являются средством для ограничения России от продолжения своей агрессии против Украины. Мы призываем правительство Кыргызстана максимально соблюдать эти санкции, насколько это возможно, потому что они являются частью общих усилий по минимизации тех потрясений, к которым привело нападение России на Украину".

Что же касается представительницы СМИ, которая, практически, в утвердительной форме обвинила Кыргызстан в помощи России обходить санкции, а потом еще спросила, что нам будет за это, то это довольно таки серьезное обвинение, при этом ничем не подкрепленное и необоснованное.

Во-первых, кто эти многие, которые так утверждают? Не мешало бы в таком случае этим неизвестным лицам обосновать свои обвинения. Во-вторых, от подобного рода вопросов, как бы громко это не звучало, попахивает по меньшей мере предательством интересов нашей страны. Выходит, Кыргызстан старается наладить экономически плодотворные отношения со всеми странами мира, в том числе с США и странами Европы, а тут обычный вопрос журналиста может взять и все перечеркнуть. А где гарантии, что кому-нибудь в тех же США или Европе не взбредет в голову: "Ага, если Кыргызстан помогает России обходить санкции, так может эти санкции включить и в отношении Кыргызстана". Скажете маловероятно, но так ведь интервью с послом уж точно посмотрят хотя бы в том же Госдепартаменте США, а там куда кривая выведет один бог знает.

Есть мнение или как полагают многие в Кыргызстане, воспользуемся тоже обтекаемой формулировкой, некоторые СМИ у нас намеренно "качают" такие провокационные темы в угоду западным странам. В первую очередь это касается вооруженного конфликта России и Украины, затем блокировки "Азаттыка", который у нас подается под видом якобы защиты свободы слова, и также уголовных дел в отношении журналиста Болота Темирова. Так вот есть данные, что некоторые наши отечественные журналисты и руководители СМИ уже вполне серьезно "навострили лыжи за бугор". А чтобы этот процесс шел быстрее и безболезненно в дальнейшем, то и поднимаются подобного рода темы, которые выгодны другим странам, но уж точно не отвечают интересам нашей страны.