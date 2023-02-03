Звезды Азербайджана выступили в Бишкеке в честь 30-летия дипотношений

Музыкальные звезды Азербайджана выступили на сцене Национальной филармонии в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном. А точнее сказать, они пронизывали своим сиянием торжество, посвященное очень значимому событию в отношениях двух стран.

Открылся грандиозный концерт увертюрой к опере "Кероглы" Узеира Гаджибекова. Дирижировал Государственным академическим симфоническим оркестром Кыргызстана имени А. Джумахматова Народный артист Азербайджана Ялчин Адигезалов. И зал взорвался аплодисментами. "Мы все сейчас почувствовали, что даже мелодии наши очень близки", - очень верно сказал нашему изданию vb.kg чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов.

По его словам, когда им сказали, что надо провести какое-то особенное мероприятие, посвященное 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном, то посольство предложило организовать концерт классической музыки. Это предложение было одобрено. И на празднование этого важного события из Азербайджана в Бишкек прибыла очень авторитетная делегация, в составе которой известные артисты, депутаты Милли Меджлиса, во главе с председателем комитета по культуре Ганирой Пашаевой.

"Прошло 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Но особенно последние два года можно сравнить, думаю, с десятилетиями по масштабам сотрудничества в разных областях и по открывшимся перспективам.

Есть такие замечательные слова, сказанные в Божьем писании: "Мир станет добрее тогда, когда цари станут мудрецами, а мудрецы – царями". И благодаря мудрым руководителям наших стран народы взяли курс на сближение. В течение двух лет, особенно в последний год, наши отношения стали еще плодотворнее и эффективнее. Во время визита президента Ильхама Алиева в Бишкек в октябре прошлого года лидеры обеих стран приняли участие в двух торжественных церемониях – в открытии в столице средней школы № 103 имени Низами Гянджеви, великого азербайджанского поэта, которая построена на средства Азербайджана, и присвоении бишкекской школе-гимназии имени Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Этот год в Азербайджане объявлен Годом Гейдара Алиева. Мы будем отмечать столетие архитектора и создателя современного Азербайджана, - сказал перед началом концерта посол Латиф Гандилов.

Мы построили великолепный парк. Это настоящий памятник нашей дружбе, нашим двусторонним отношениям. У Конфуция есть такое высказывание: "Бывает, появляются всходы, но не цветут. Бывает, что они все же цветут, но не плодоносят". Наши уважаемые президенты посадили в этом парке множество деревьев. И пусть они цветут и приносят прекрасные плоды, потому что этого хотят наши народы.

Общие язык, культура, традиции и обычаи связывают наши народы, которые заслуживают того, чтобы они жили еще лучше. А потому так важно их единение, так как в нем сила. Мы объединим наши силы для того, чтобы благосостояние наших народов всегда повышалось.

Хотел бы закончить свое выступление словами великого сына азербайджанского народа Гейдара Алиева, которые остались в моем сердце и сознании на всю жизнь. Эти замечательные, глубокие по своему смыслу слова, я думаю, относятся не только к азербайджанскому народу, но и к нашему братскому кыргызскому народу. Гейдар Алиев сказал: "Главное, чтобы наши деревья не высохли, чтобы не высохли наши реки, чтобы огонь в наших очагах никогда не погас".

Поздравляю всех с этим прекрасным праздником – праздником нашей дружбы. Спасибо большому другу Азербайджана и моему личному другу, с которым мы вместе работали в Китае, представляя наши страны, министру иностранных дел Жээнбеку Кулубаеву. Хотел бы выразить свою искреннюю благодарность госсекретарю Кыргызстана Суйунбеку Касмамбетову за то, что они очень многое делают для укрепления отношений между нашими странами. Думаю, что сегодняшний концерт - это прекрасное продолжение наших культурных связей. Ведь, как известно, ничего так не сближает людей, как культура. Музыка даже глубже, чем слово, потому что она проникает в сердце и остается в сознании", - сказал посол Азербайджана Латиф Гандилов.

"Очень рад присутствовать на концерте, организованном посольством Азербайджана в Кыргызстане, по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. За столь короткое по историческим меркам время наши отношения приобрели истинно дружеский, братский характер. 2022 год стал переломным в кыргызско-азербайджанских отношениях. По итогам визита нашего президента Садыра Жапарова в Азербайджан в апреле прошлого года мы стали еще и стратегическими партнерами. А спустя полгода состоялся ответный государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан. В результате этих визитов на самом высоком уровне был подписан ряд важных соглашений", - отметил министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев.

По его словам, активность такого взаимодействия была бы невозможной без фундамента, на котором строятся современные кыргызско-азербайджанские отношения. "Я говорю о глубоких исторических и духовных связях между нашими народами. Народы наших стран связывают многовековая история взаимного уважения и поддержки, культурные узы и общие черты национального характера. Мы чтим память наших предков и должны укреплять, обогащать доставшееся нам наследство во благо наших народов и последующих поколений", - сказал Жээнбек Кулубаев.

Организация сегодняшнего вечера, как отметил министр иностранных дел, является очередным ярким примером прекрасных отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном. Культурная сфера стала реальным механизмом для укрепления и продолжения доверительных отношений двух братских народов. Он привел два примера, подтверждающие его слова. Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев, который участвовал в торжествах, посвященных 1000-летию эпоса "Манас" в августе 1995 года, сказал: "Язык Манаса – наш общий язык. Мы народы, имеющие общие корни и общий язык". А президент Ильхам Алиев вручил Чингизу Айтматову в честь его 80-летнего юбилея орден "Дружбы" и назвал писателя "большим другом Азербайджана на все времена". Писатель Чингиз Айтматов стал тогда первым обладателем учрежденного в Азербайджане ордена "Дружбы".

Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов преподнес роскошный букет солистке Азербайджанского академического театра оперы и балета Фатиме Джафарзаде, которая покорила бишкекскую публику проникновенным исполнением романсов азербайджанских композиторов. Госсекретарь подчеркнул в своем выступлении, что у совместного сотрудничества наших стран большое будущее.

На концерте прозвучали произведения Узеира Гаджибекова, Кара Караева, Фикрета Амирова, Асафа Зейналлы, Ниязи, Васифа Адигезалова и "Праздничная увертюра" Муратбека Бегалиева, который присутствовал на концерте. Он с искренней благодарностью пожал руку известному дирижеру Ялчину Адигезалову за прекрасное исполнение его произведения.

По окончании концерта зрители устроили овации артистам и вызвали их на "бис".

На концерте присутствовали представители дипломатического корпуса Кыргызстана, политики, бизнесмены, деятели культуры Азербайджана и Кыргызстана.