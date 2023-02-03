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В Араване задержан подозреваемый в убийстве 54-летнего мужчины

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- Назгуль Абдыразакова
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В Араванском районе Ошской области задержан 29-летний подозреваемый в убийстве 54-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, указанный гражданин 21 ноября 2021 года, примерно в 02:00 ночи, заранее все запланировав, вместе с тремя напарниками проникли в дом 54-летнего жителя села имени С. Юсупова Араванского района, 54-летнего К.Ю. Они убили его и скрылись с места происшествия. С тех пор мужчина находился в розыске.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 122 (Убийство) УК КР.

Подозреваемый водворен в ИВС. В настоящее время ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/426890
Теги:
Араванский район, задержание, Ошская область, убийство
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