Таможня "Манас" обеспечила поступление платежей в сумме 7,1 млрд сомов

Таможня "Манас" в 2022 году обеспечила поступление таможенных платежей на 3,4 млрд сомов больше, чем в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, за 2022 год таможня "Манас" обеспечила поступление таможенных платежей в сумме 7,1 млрд сом.

Динамика таможенных поступлений по таможне "Манас" за последние 6 лет:

В 2017 году было собрано – 4,1 млрд сомов.

В 2018 году – 5,7 млрд сомов.

В 2019 году – 3,7 млрд сомов.

В 2020 году – 2,5 млрд сомов.

В 2021 году – 3,7 млрд сомов.

В 2022 году - 7,1 млрд сом.

Если сравнить поступление таможенных платежей в государственный бюджет с показателями:

- 2017 года, то таможня "Манас" обеспечила больше на 3,0 млрд сомов

-2016 года больше на 3,8 млрд сомов

-2018 года больше на 1,4 млрд сомов

- 2019 года больше на 3,4 млрд сомов

-2020 года больше на 4,6 млрд сомов

За аналогичный период 2021 года сумма составила 3,7 млрд. сом

За 2021 год сумма составила 3,7 млрд. сом, то есть, за 2022 год было собрано на 3,4 млрд сомов больше, а темп роста составил 191,9%.

Как отмечает ведомство, в 2022 году Государственная таможенная служба при Министерстве финансов КР обеспечила поступление таможенных платежей в сумме 74.3 млрд сомов, установленный план был исполнен на 100,8%.