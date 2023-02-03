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С начала 2023 года Гарантийный фонд выдал гарантии на 170 млн сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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С января 2023 года Гарантийный фонд оказал поддержку бизнесу, предоставив 263 гарантии на сумму более 170 млн сомов. Банки-партнеры выдали кредиты под гарантийное обеспечение на сумму более 321 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в число поддерживаемых отраслей входят сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции, экспортоориентированная и импортозамещающая промышленность, торговля, строительство и транспорт.

С начала деятельности ОАО "Гарантийный фонд" предоставило отечественным предпринимателям 3 тысячи 693 гарантии, сумма которых превысила 5 млрд 465 млн сомов. Банки-партнеры выдали кредиты под гарантийное обеспечение ОАО "Гарантийный Фонд" на сумму более 18 млрд 330 млн сомов.

85% от общего числа предоставленных гарантий направлено на развитие предпринимательства в регионах страны.

Отметим, в прошлом году Гарантийный фонд расширил линейку гарантийных продуктов, куда вошли исламские, ипотечные и портфельные гарантии, согласно внесенным поправкам в Закон "О гарантийных фондах в Кыргызской Республике".


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URL: https://www.vb.kg/426899
Теги:
кредит, сельское хозяйство, Кыргызстан
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