С начала 2023 года Гарантийный фонд выдал гарантии на 170 млн сомов

С января 2023 года Гарантийный фонд оказал поддержку бизнесу, предоставив 263 гарантии на сумму более 170 млн сомов. Банки-партнеры выдали кредиты под гарантийное обеспечение на сумму более 321 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в число поддерживаемых отраслей входят сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции, экспортоориентированная и импортозамещающая промышленность, торговля, строительство и транспорт.

С начала деятельности ОАО "Гарантийный фонд" предоставило отечественным предпринимателям 3 тысячи 693 гарантии, сумма которых превысила 5 млрд 465 млн сомов. Банки-партнеры выдали кредиты под гарантийное обеспечение ОАО "Гарантийный Фонд" на сумму более 18 млрд 330 млн сомов.

85% от общего числа предоставленных гарантий направлено на развитие предпринимательства в регионах страны.

Отметим, в прошлом году Гарантийный фонд расширил линейку гарантийных продуктов, куда вошли исламские, ипотечные и портфельные гарантии, согласно внесенным поправкам в Закон "О гарантийных фондах в Кыргызской Республике".