Акылбек Жапаров: Теневой оборот в Бишкеке ежедневно доходит до $10 млн

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров принял участие в работе пленарной сессии цифрового форума "Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности", который проходит на площадке "Казахстанского центра делового сотрудничества "Атакент" в Алматы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

Акылбек Жапаров обратил внимание участников форума на то, что цифровая трансформация – явление, которое отражается на всех сферах нашей жизни.

"Современная геополитическая повестка и глобальные катаклизмы усиливают влияние цифровых технологий на политическую, экономическую и социальную составляющие миропорядка. Из всех новых технологий и технологических трендов хочу выделить два направления – это искусственный интеллект и криптовалюта. По прогнозам аналитиков, смарт-машины, запрограммированные рассуждать и думать, как человек, в ближайшем будущем приведут к революции в области образования, здравоохранения и многих других областях. Буквально недавно вышла новость о том, что британские ученые за 30 дней с помощью искусственного интеллекта смогли найти потенциальное лекарство от рака печени. Раньше на это уходили десятки лет кропотливых исследований", - отметил он.

Глава кабинета министров отметил, что в сфере здравоохранения алгоритмы искусственного интеллекта помогут в ранней диагностике заболеваний, планировании лечения и создании лекарств.

"Приведу другой пример. ChatGPT, который уже успешно сдает экзамены в бизнес-школы, проходит онлайн собеседования и трудоустраивается. То, что было фантастикой 10 лет тому назад, сегодня стало реальностью. Все это открывает новые перспективы. При этом, темпы развития технологий опережают нашу способность отвечать на эти изменения надлежащими мерами государственной политики. Меня беспокоит, что голосовые ассистенты Алиса или Siri не разговаривают на кыргызском или казахском языках. Все мы понимаем, что языки, которые не попадут в цифровой мир, ждет участь тех же языков, которые не попали в письменность", - подчеркнул Акылбек Жапаров.

По его словам, искусственный интеллект привнесет как возможности, так и проблемы, поэтому необходимо активно управлять его влиянием на общество.

"Ни для кого не секрет, что вводимые ограничения на банковский сектор (денежные переводы по системам Visa и MasterCard) придали существенный импульс развитию криптовалюты в нашем регионе. По оценкам экспертов, объем теневого оборота только в городе Бишкеке ежедневно составляет от 5 до 10 млн долларов США. Считаю, что криптовалюта может повлиять на экономическое развитие страны, как положительным, так и отрицательным образом. Влияние криптовалют на экономику страны будет зависеть от различных факторов, включая подход страны к регулированию и уровень восприятия криптовалют гражданами и предприятиями. Потенциал этих технологий впечатляет, но по ряду причин к ним следует относиться с осторожностью. До выхода на рынок какой-либо новой технологии, основанной на искусственном интеллекте, должны быть решены вопросы регулирования", – подчеркнул Акылбек Жапаров".