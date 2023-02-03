В России выявили второй случай кракена

У пациента из Тывы выявили заражение штаммом коронавирусной инфекции омикрон - кракен, сообщили в Роспотребнадзоре. Это второй зарегистрированный в России случай.

Как сообщается, заболевший переносит инфекцию в легкой форме, без тяжелых клинических последствий. Однако, как уже неоднократно сообщалось в vb.kg, кракен обладает рядом характеристик, которые позволяют ему эффективнее справляться с иммунной защитой человека, при этом активное распространение субварианта маловероятно.

Первый в России случай заражения кракеном был зарегистрирован 12 января. Вводить ограничения в связи с обнаружением кракена не планируется.

Правительство разрешило изменять вакцины от COVID-19 с учетом новых штаммов. К середине января преобладающим был штамм омикрон.

Кстати, коронавирус постоянно напоминает о себе до сих пор. За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 245 тысяч 456 человек.

Всего же в мире с начала пандемии коронавирусом заразились 671 миллион 232 тысячи 92 человека. Больше всего в США (102 миллиона 518 тысяч 788), Индии (44 миллиона 683 тысячи 23), Бразилии (36 миллионов 837 тысяч 943), Франции (39 миллионов 737 тысяч 713), Великобритании (24 миллиона 526 тысяч 807), России (21 миллион 658 тысяч 642), Турции (17 миллионов 42 тысячи 722), Аргентине (10 миллионов 37 тысяч 135), Иране (7 миллионов 564 тысячи 551), Колумбии (6 миллионов 355 тысяч 135), Испании (13 миллионов 731 тысяча 478), Италии (25 миллионов 453 тысячи 789) и Германии (37 миллионов 796 тысяч 790).

Количество смертей от коронавируса достигло 6 миллионов 837 тысяч 252. За сутки показатель вырос на 1 тысячу 981 человека. В том числе в США всего с начала пандемии скончались 1 миллион 110 тысяч 390 человек, Бразилии - 697 тысяч 200, Индии - 530 тысяч 741, Мексике - 332 тысячи 324, России - 387 тысяч 193, Великобритании - 217 тысяч 654, Италии - 186 тысяч 833.

В Кыргызстане всего зарегистрировали 206 тысяч 591 случай заражения коронавирусом, Казахстане - 1 миллион 496 тысяч 549, Узбекистане - 250 тысяч 598, Таджикистане - 17 тысяч 721.