Мошенник не пощадил и невесту

Гражданин З.А. – уроженец Бишкека, с высшим образованием, нигде не работающий, уже судимый за мошенничество, осужден на четыре года исправительной колонии строгого режима.

Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся и признался, что ему очень стыдно. Весной прошлого года он познакомился с девушкой. Стали встречаться, все шло к свадьбе, и девушка представила его своим родственникам. З. тут же договорился с младшим братом своей невесты, что привезет ему из Кореи автомобиль – всего за 500 долларов.

Машину и не пригнал и деньги не вернул. Возвращать и не собирался: до этого взял большую сумму еще у одного человека и, чтобы закрыть долг, воспользовался знакомством с будущими родственниками.

Когда брат невесты, потеряв терпение, обратился в милицию и в отношении З. возбудили уголовное дело о мошенничестве, он позвонил невесте, сказал, что у него большие проблемы, и попросил, если возможно, одолжить ему деньги. Денег у девушки не было, и она отдала жениху золотые серьги стоимостью 35 000 сомов. Серьги З. тут же продал на Ошском рынке и тоже отдал человеку, которому ранее задолжал…

Городской суд Бишкека приговор первой инстанции менять не стал.