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1682 школы Кыргызстана получат "математические сундучки"

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- Назгуль Абдыразакова
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1682 школы республики получат 3372 комплекта учебно-методических материалов по математике, - "Математические сундучки". Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, 6 февраля будет проведена официальная церемония передачи материалов с участием министра образования и науки Уланбека Мамбетакунова, директора миссии USAID в КР Кайи Адамс и представителей школ города Бишкек.

"Математические сундучки", разработанные по проекту USAID "Окуу керемет!" укомплектованы 27 манипулятивными и графическими моделями, такими как объемные геометрические фигуры, часы, счетные палочки, палетки. Использование моделей позволит учащимся представить абстрактные математические понятия, разобраться с символами, действиями и правилами.

Справка: Проект USAID "Окуу керемет!" нацелен на улучшение результатов обучения чтению и математике в начальных классах.


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URL: https://www.vb.kg/426908
Теги:
Министерство образования, школа, Кыргызстан
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