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Бакытбек Жетигенов провел встречу с руководителями финансовых институтов

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Мэр города Ош Бакытбек Жетигенов провел встречу с руководителями и представителями международных организаций и фондов, финансовых институтов и бизнес ассоциаций. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы КР.

"В рамках встречи состоялась презентация проекта Программы развития города Ош на 2023-2026 годы, а также обсуждено совместное взаимодействие в рамках её реализации.

Руководители международных организаций и фондов, бизнес-ассоциаций рассказали о проводимой ими работе по перспективным направлениям, в том числе мероприятиях в сфере консультативно-грантовой помощи, в сфере развития и совершенствования образования, экологии, туризма, сельского хозяйства, трудоустройства населения, инфраструктурных проектов по реконструкции объектов истории, культуры и отдыха, грантов для представителей бизнес-среды и поддержке местных производителей, энергоэффективным проектам и развитию зеленых технологий, поддержке бизнес идей молодежи и др.

В рамках мероприятия со стороны участников встречи поступило предложение о создании на территории города индустриального парка (свободной промышленной зоны), которое поддержал и Бакытбек Жетигенов.

"Мэрия города Ош готова к тесному и плодотворному сотрудничеству во благо интересов населения. Наши двери всегда открыты для ваших предложений и инициатив. Давайте вместе развивать наш любимый город Ош", - отметил мэр".


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URL: https://www.vb.kg/426909
Теги:
мэрия, Ош
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