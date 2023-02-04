Владимир Путин: нам снова угрожают немецкими танками с крестами на борту

Президент России Владимир Путин, выступая на концерте в Волгограде, приуроченном к 80-й годовщине победы в Сталинградской битве, прокомментировал поставки западной техники Украине. Он провел параллель с событиями восьмидесятилетней давности и отметил, что России вновь угрожают немецкие танки, сообщает Коммерсантъ.

"Те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границе не посылаем. У нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать",- сказал президент.

Владимир Путин заявил, что Россия вновь вынуждена давать отпор агрессии коллективного Запада. "Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых - кресты",- сказал он. При этом президент отметил, что у России остается много друзей во всем мире, в том числе в Северной Америке и Европе.