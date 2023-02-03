Что интересного посмотреть дома на выходных вместе с O!TV

Если ваш список кинорекомендаций уже пуст, делимся подборкой классных фильмов, которые можно глянуть в приложении О!TV.

Лёгкая комедия "Авантюристки", детективы "Мегрэ и таинственная девушка" и "Хинтерленд: город грехов", романтический фильм "Всегда", спортивная драма "Гонка на пределе".

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Более 200 телеканалов, которые можно смотреть целями днями вместе с детьми. Легкие и позитивные телеканалы "Дом кино", VIP Premiere, VIP Comedy, VIP Serial, VIP Megahit, "Сапфир", "Еврокино" отвлекут от всех забот и зарядят вас хорошим настроением! Вдобавок есть тысячи фильмов и сериалов доступны в популярных кинотеатрах AMEDIATEKA, START и "О!Кино".

Оцените главные преимущества интерактивного ТВ – всё можно смотреть без надоедливой рекламы, в отличном качестве, на трёх любых устройствах независимо друг от друга и управлять эфиром. Уютный вечер за просмотром фильмов обеспечен.

Смотреть O!TV можно с любого устройства: смартфона, планшета или ноутбука. Если у вас дома один из телевизоров Sony, Phillips, Samsung, LG c функцией Smart TV, скачайте приложение O!TV, чтобы смотреть ТВ на большом экране. Здесь подробная инструкция о том, как это сделать.

Для абонентов О! интернет-трафик при просмотре ТВ-каналов не тарифицируется.

O!TV желает вам отличных выходных!

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