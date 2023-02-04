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В Кыргызстане зарегистрированы 9 анафилактических шоков на цефтриаксон

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- Карыпбай кызы Толгонай
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По данным Департамента лекарственных средств и медицинских изделий за январь 2023 года получены 9 сообщений в виде аллергической реакции немедленного типа - анафилактического шока, один из них со смертельным исходом. Анализ показал, что реакции были на препарат (цефтриаксон) разных производителей (Индия, Узбекистан, Великобритания, Китай, Египет, Турция, Россия). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Данные показали, что нежелательные реакции в 5-ти случаях произошли по причине использования препаратов в домашних условиях, приглашенной медсестрой, соседкой, т.е. без сбора анамнеза, взятия лабораторных анализов, без осмотра медицинских работников.

Специалисты отмечают, что наблюдается тенденция увеличения частоты развития анафилактического шока, что может быть результатом бесконтрольного, нерационального применения антибактериальных препаратов. Учитывая скорость развития анафилактического шока и факты игнорирования лекарственного и аллергологического анамнеза, парентеральное введение должно проводиться строго под наблюдением врача, и только в процедурных кабинетах организаций здравоохранения! Пациентам, лечащимся амбулаторно, рекомендуется принимать антибиотики в таблетках. Стоит обратить внимание на высокую частоту, серьезность и мгновенную скорость развития нежелательных реакций в виде анафилактического шока. Антибактериальные препараты должны отпускаться строго по рецепту врача!

Не занимайтесь самолечением!

ДЛСиМИ призывает сообщать о любых подозреваемых побочных эффектах в Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при МЗ КР.


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URL: https://www.vb.kg/426914
Теги:
Минздрав, Кыргызстан
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