В Нарыне школьники подбросили в воздух семиклассника и уронили

В Ак-Талинском районе Нарынской области восьмиклассники подбросили в воздух ученика седьмого класса и он получил травму. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, инцидент произошел 31 января 2022 года, после того как пострадавший возвращался домой из школы.

По дороге подросток встретился с восьмиклассниками, которые подняли его с земли и два раза подбросили в воздух. На второй раз они уронили его. В результате полученной травмы пострадавший был доставлен в больницу.

Указанный факт зарегистрирован в электронном журнале регистрации и начато предварительное расследование.

В ходе следствия указанный подросток отказался писать письменное заявление и пройти соответствующую экспертизу, а также написал ходатайство о том, что претензий ни к кому не имеет".