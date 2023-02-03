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В Нарыне школьники подбросили в воздух семиклассника и уронили

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- Назгуль Абдыразакова
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В Ак-Талинском районе Нарынской области восьмиклассники подбросили в воздух ученика седьмого класса и он получил травму. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, инцидент произошел 31 января 2022 года, после того как пострадавший возвращался домой из школы.

По дороге подросток встретился с восьмиклассниками, которые подняли его с земли и два раза подбросили в воздух. На второй раз они уронили его. В результате полученной травмы пострадавший был доставлен в больницу.

Указанный факт зарегистрирован в электронном журнале регистрации и начато предварительное расследование.

В ходе следствия указанный подросток отказался писать письменное заявление и пройти соответствующую экспертизу, а также написал ходатайство о том, что претензий ни к кому не имеет".


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URL: https://www.vb.kg/426916
Теги:
дети, Нарынская область, Кыргызстан, МВД
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