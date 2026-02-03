Погода
Китай инвестирует в масштабную модернизацию Токмока

- Карыпбай кызы Толгонай
Кыргызстан и Китай переходят к практической фазе реализации амбициозных технологических проектов. 2 февраля глава Национального агентства по инвестициям при Президенте КР Равшанбек Сабиров провел встречу с руководителями крупных компаний Shanghai Minghou Xufu Business Consulting Management и Anté Lingkun (Shanghai) Technology. Визит делегации стал итогом январских договоренностей в Шанхае, где стороны наметили план по цифровой трансформации регионов республики.

Центральной темой переговоров стало развитие города Токмок, который может превратиться в передовой технологический хаб. Стороны обсудили запуск проекта "Глобальный экологический город", внедрение системы интеллектуального общественного транспорта и строительство "умных медицинских городов" с применением телемедицины. Кроме того, планируется создание инновационной электронной торговой платформы, которая объединит бизнес-процессы и сервисную экосистему региона.

Равшанбек Сабиров подчеркнул, что республика ждет не просто концепций, а конкретных результатов: создания рабочих мест и внедрения новых технологий. Итогом встречи стало подписание Меморандума о сотрудничестве, который закрепляет обязательства сторон по сопровождению этих инициатив. Нацагентство подтвердило готовность оказать полную институциональную поддержку китайским инвесторам, чтобы превратить Токмак в пример успешного внедрения интеллектуальных систем управления городской средой.


URL: https://www.vb.kg/455028
Теги:
инвестиции, Китай, Кыргызстан, Токмок
