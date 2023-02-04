Глава МВД: В Баткенкой области индекс доверия к милиции вырос на 12 баллов

Министр внутренних дел Улан Ниязбеков на коллегии по итогам оперативной деятельности органов внутренних дел за 2022 год рассказал о работе каждого подразделения и особо отметил деятельность УВД Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

""Каждый руководитель должен прилагать личные усилия, обеспечивать безопасность людей и эффективно работать. Вы не можете ничего скрыть от публики, ведь люди все знают, понимают и видят. Национальный статистический комитет КР представил результаты исследования, которое проводится в республике каждые полгода.

По данным статистического комитета, по итогам 2022 года индекс доверия к органам внутренних дел повысился до 30 балла, увеличившись на 4 балла. Это хороший показатель. Безусловно, улучшения налицо, но есть еще задачи, которые необходимо решать", - сказал Улан Ниязбеков.

По словам главы МВД, среди органов внутренних дел республики наивысший балл получил УВД Баткенской области. У них вырос индекс доверия населения на 12 баллов.

"Поэтому от имени членов коллегии, личного состава и от себя лично, хочу выразить благодарность УВД Баткенской области. В остальных городах и регионах есть те, у кого высокие и низкие показатели. Считаю необходимым довести эту информацию в до личного состава и организовать мероприятия по повышению доверия населения.

Кроме того, необходимо работать над устранением недостатков, имеющихся в городских, областных, районных органах внутренних дел.

Действия сотрудников органов внутренних дел должны быть обоснованными и понятными для граждан. Мы должны предпринять все меры по повышению доверия граждан", - добавил он.