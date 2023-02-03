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ЦИК провела Школу молодого гражданина для студентов столичных вузов

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- Бакыт Басарбек
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Ежегодно в первый четверг февраля отмечается Всемирный день выборов. По традиции ЦИК КР в этот день проводит различные мероприятия электоральной тематики. На этот раз Центризбирком совместно с Международным фондом избирательных систем (IFES) провел Школу молодого гражданина для студентов КНУ им.Ж.Баласагына, КГМА, Международного университета "Ала-Тоо", АГУПКР, КРСУ, БГУ, КГУ им.И.Арабаева. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

"В трехдневной программе Школы молодого гражданина студентам рассказали, почему так важно, чтобы молодые люди были вовлечены в процесс принятия решений и обладали правом голоса при формулировании сегодняшней и завтрашней политики. Инклюзивное участие молодежи на выборах имеет решающее значение для построения стабильного и мирного общества, в котором учтены потребности молодого поколения.

Молодые граждане Кыргызстана являются потенциальными избирателями, и поэтому важно сформировать ответственное, осознанное отношение к выборам. Посредством участия на выборах и голосования молодые люди могут оказать влияние на развитие государства и способ заявить о себе.

Помимо знаний о системе государственного устройства и правах человека и гражданина, для участников была продемонстрирована работа избирательных технологий, обеспечивающих прозрачность и достоверность выборов и проведено моделирование процедуры дня голосования.

Участники мероприятия имели возможность ознакомиться с деятельностью аппарата ЦИК, посетить пленарное заседание Жогорку Кенеша и встретиться с депутатом М.Маматалиевым, где ребята задали интересующие их вопросы по тематике выборов и личностного развития.

По завершении мероприятия участникам выдали сертификаты, а самые активные ребята были награждены памятными подарками".


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URL: https://www.vb.kg/426920
Теги:
молодежь, студенты, Кыргызстан, ЦИК
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