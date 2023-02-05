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В Алматинской области врачи извлекли ложку из желудка мужчины

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В городской многопрофильной больнице города Кунаева врачи-хирурги извлекли из желудка 43-летнего мужчины столовую ложку, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения.

По словам врача-хирурга медицинского учреждения Шкуралиева Тахира Закировича, диагностика подобных случаев основана на рентгенографической визуализации, эндоскопическом исследовании.

В лечении может применяться выжидательная тактика, но в данном случае было применено эндоскопическое удаление.

"При несвоевременной диагностике возможно было развитие воспалительного процесса, инфильтрата вокруг инородного тела, его нагноение, миграция, а также формирование непроходимости кишечника или перфорации с перитонитом, что может стать причиной летального исхода", - сказал Тахир Закирьевич.

Прогноз определяется, в данном случае, характеристиками предмета и своевременностью оказания медицинской помощи.

На сегодняшний день пациент чувствует себя удовлетворительно и признается, что чужеродный предмет проник в его организм умышленно.

Пациент благодарен врачам городской многопрофильной больницы города Қонаева за спасенную жизнь, за их быструю, профессиональную, качественную работу, в которой они используют современные методы лечения, а также внедряют инновационные приемы в лечении пациентов.


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URL: https://www.vb.kg/426926
Теги:
Казахстан, врачебная ошибка
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