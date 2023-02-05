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США впервые передадут конфискованные российские активы на нужды Украины

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Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил о передаче конфискованных активов российского бизнесмена Константина Малофеева на нужды Украины, сообщает РБК со ссылкой на CNN.

"Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов на нужды Украины", - сказал он после встречи с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным.

Речь идет об активах бизнесмена Константина Малофеева, основателя телеканала "Царьград" (находится под санкциями США и ЕС), уточнил Гарланд. "Изъятые средства будут переданы Госдепартаменту для поддержки народа Украины", - добавил он.

Костин уточнил, что на восстановление страны направят $5,4 млн. Он поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку. "Украинский народ никогда этого не забудет", - отметил генпрокурор.

Малофеев в 2014 году попал под западные санкции. Украина, ЕС, США и Канада посчитали, что возглавляемый им фонд оказывал поддержку ополченцам республик Донбасса. В 2015 году Малофеев основал консервативный телеканал "Царьград".

Весной прошлого года генпрокурор США обвинил Малофеева в попытке обхода санкций. По словам Гарланда, бизнесмену удалось создать схему, которая позволяла подконтрольным ему изданиям действовать в Европе. Кроме того, он, по мнению американских властей, финансировал россиян, которые добивались отделения Крыма от Украины.

2 февраля агентство Reuters сообщало, что суд разрешил властям изъять почти $5,4 млн, принадлежащих основателю "Царьграда" с его счета в Sunflower Bank.


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URL: https://www.vb.kg/426927
Теги:
Россия, США, Украина
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