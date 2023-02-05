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Акылбек Жапаров спортсменам: Ваш труд никогда не будет забыт

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Вчера, 4 февраля, с участием председателя кабинета министров Акылбека Жапарова состоялась торжественная церемония вручения государственных наград спортсменам за достижения в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

Выступая с приветственным словом, глава кабинета министров зачитал обращение президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и отметил, что в 2022 году кыргызстанцы добились больших спортивных успехов на международной арене.

"Не ошибусь, если скажу, что 2022 год стал для кыргызского спорта годом успехов и побед. Государство приложило все усилия для поддержки и финансирования сферы спорта. Несокрушимая воля к победе наших гордых и мужественных спортсменов стала для всех нас стимулом двигаться только вперед", - сказал Председатель Кабмина, добавив, что достижения сборной оставили свой след в истории мирового спорта.

Акылбек Жапаров подчеркнул достижения наших спортсменов на чемпионате мира в Белграде (Республика Сербия), отметив, что в 2022 году наш спортсмен Жоламан Шаршенбеков был признан лучшим спортсменом года.

Особое внимание Акылбек Жапаров обратил на тренерский состав спортсменов.

"Ваш труд никогда не будет забыт.

Достижения в области спорта лишь свидетельствуют о поступательном развитии нашей страны. И это не предел. Я твердо верю, что вы оправдаете ожидания на Олимпийских играх в Париже в 2024 году",- заключил Акылбек Жапаров, пожелав представителям спортивной индустрии больших побед и успехов в предстоящих соревнованиях.

Далее состоялась торжественная церемония вручения государственных наград.


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URL: https://www.vb.kg/426933
Теги:
Акылбек Жапаров, спорт, Кыргызстан
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