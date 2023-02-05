Совфед РФ призвал евродепутатов публично осудить сожжение Корана

Российские сенаторы призывают европейских парламентариев публично осудить действия радикальных экстремистов в Швеции и Нидерландах, а также привлечь виновных в провокациях к ответственности. Об этом говорится в сообщении председателя Совета Федерации (СФ) Валентины Матвиенко, размещеном в ее Telegram-канале.

Российский политик напомнила, что на прошедшем заседании сенаторы Российской Федерации выразили решительный протест в связи с исламофобскими акциями в Швеции и Нидерландах.

"Полностью поддерживаю коллег и считаю совершенное радикалами осквернение Корана актом варварства и ксенофобии. Россия - уникальная страна, в которой на протяжении веков мирно и с уважением друг к другу живут люди различных национальностей и вероисповеданий. И надругательство над Кораном шокирует не только мусульман, но и представителей всех конфессий России", - написала Матвиенко.

По ее словам, особенно возмущает отсутствие адекватной реакции на действия экстремистов со стороны правительств и парламентов европейских государств.

"Cчитаем произошедшее разжиганием межрелигиозной розни. Недопустимо оправдывать кощунственные антиисламские провокации циничными ссылками на свободу самовыражения и свободу слова. Российские сенаторы призывают европейских парламентариев публично осудить действия радикальных экстремистов как проявление религиозной нетерпимости и принять меры по защите права мусульман и представителей других религий на свободу вероисповедания, а также привлечь виновных в провокациях к ответственности", - добавила глава СФ.

Напомним, лидер датской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан провел антиисламскую акцию в Стокгольме. Радикал публично сжег Коран напротив посольства в Турции. Позднее подобная акция прошла и в Копенгагене напротив консульства России. После произошедшего президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не одобрит вступление Швеции в НАТО до тех пор, пока власти страны будут допускать подобные исламофобские акции.