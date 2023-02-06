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Военные эксперты оценили возможность США противостоять Китаю на Тайване

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США столкнутся с "небольшими, но значительными препятствиями", если будут противостоять Китаю на Тайване. Возможность противостоять КНР оценили военные эксперты, опрошенные телеканалом Fox News.

"К сожалению, говоря широко и в общих чертах, китайцы резко увеличили свои воздушные, морские, космические, кибернетические и ракетные возможности за последнюю пару десятилетий", - отметил и. о. заместителя министра обороны по политике при президенте США Дональде Трампе Джеймс Андерсон. По его словам, есть сценарии развития событий, при которых Вашингтон окажется в невыгодном положении, так как у Китая будет преимущество быстрой мобилизации сил.

Старший советник Национального бюро азиатских исследований Хейно Клинк подчеркивает, что предсказать, как именно будет проходить конфликт, трудно. Он объяснил, что в некоторых сферах доминируют американские силы, но в других - Китай. "У Китая, безусловно, есть географические преимущества, основанные только на том факте, что он находится всего в 100 милях от Тайваня, а это требует тщательного планирования логистики", - добавил он.

Как напоминает телеканал, генерал ВВС США Майк Минихан ранее писал, что США и Китай будут воевать в 2025 году, добавив, что надеется на свою ошибку. Противостояние якобы развернется на Тайване.

На прошлой неделе США также решили усилить военное присутствие на Филиппинах и расширить доступ к военным базам, расположенным в стране. Это происходит в рамках усилий по сдерживанию любых действий Китая против Тайваня.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/426937
Теги:
Китай, США, армия
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