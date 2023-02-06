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МОК: Пекин - первый город, принимавший и летние, и зимние Игры

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- Нина Ничипорова
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Через год после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине Международный олимпийский комитет высоко оценил социальные и экономические выгоды от них.

"Пекин - первый город, принимавший и летние, и зимние Игры. В прошлом году Китай провел впечатляющую зимнюю Олимпиаду", - говорится в статье, опубликованной на официальном сайте МОК.

"Руководствуясь Олимпийской повесткой дня 2020 года и Олимпийской повесткой дня 2020+5, Игры привлекли 346 миллионов китайцев к зимним видам спорта с 2015 года и принесли местному населению долгосрочные, широкомасштабные социальные и экономические выгоды", - сообщает Олимпийский комитет.

МОК подчеркнул, что в Китае после Игр активно используются места проведения соревнований и бурно растет индустрия зимних видов спорта.

Китай к Олимпиаде стремился превратить себя в страну снега и льда, говорится в статье. "К началу 2021 года в стране было построено 654 стандартных катка, что на 317 процентов больше, чем в 2015 году, и 803 крытых и открытых горнолыжных курорта, что на 41 процент больше, чем в 2015 году", - отмечают в Международном олимпийском комитете.

Эти усилия оказывают долгосрочное влияние: ожидается, что число туристов, посещающих места, связанные со снегом и льдом в Китае, превысит 300 миллионов в зимний сезон 2022-2023 годов, а через три года достигнет 520 миллионов, что принесет доход в размере 720 миллиардов юаней.

Организационный комитет Олимпиады 2022 года опубликовал отчет об устойчивом развитии после Игр, в котором кратко излагается подход к устойчивому развитию, защите экосистем, решению проблемы изменения климата, внедрению устойчивого снабжения, содействию развития региона, повышению благосостояния людей и наследию устойчивого развития.

Оргкомитет также опубликовал отчет о наследии Игр, в котором освещаются достижения в популяризации зимних видов спорта, использовании олимпийских объектов после соревнований, росте индустрии снега и льда, развитии принимавшего Олимпиаду города, строительстве спортивного, культурного и туристического пояса Пекин-Чжанцзякоу, а также в культурном и социальном развитии.

МОК признал эти усилия и достижения и привел в качестве примера пекинский Национальный центр водных видов спорта, получивший название "Водный куб". Во время зимних Игр он был превращен в "Ледяной куб" для проведения соревнований по керлингу в Пекине в 2022 году. Это место вызвало огромный общественный интерес, в первый день открытия его посетило более 3 тысяч человек, за что его прозвали "самым горячим льдом" в Пекине", - говорится в статье.

"Год спустя самой выдающейся особенностью этих Игр стало то, как они затронули жизни миллионов местных жителей, открыв для них мир зимних видов спорта", - заявил исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.

"Организаторы также позаботились о том, чтобы Игры оказали минимальное воздействие на окружающую среду, уделив приоритетное внимание использованию существующих объектов, применению возобновляемых источников энергии для электроснабжения всех объектов и внедрению таких инновационных технологий, как системы углекислотного охлаждения, которые помогут сделать зимние виды спорта более устойчивыми", - подчеркнул он.


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URL: https://www.vb.kg/426939
Теги:
Китай, спорт, туризм, экология, снег, местные жители, технологии, в мире
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