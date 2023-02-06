Скончался известный кыргызстанский режиссер Геннадий Базаров

В возрасте 80 лет скончался известный кинорежиссер Геннадий Базаров. Эту информацию подтвердили в Минкультуры КР. Причина смерти уточняется.

Геннадий Садырович Базаров родился 14 мая 1942 года в Ат-Башы Нарынской области. Он являлся одним из основателей кыргызского кино.

Награды:

Кавалер ордена "Манас" II степени,, кавалер ордена "Манас" III степени

Орден "Знак Почёта", Медаль "Ветеран труда"

Народный артист Кыргызской Республики (1991г.)

Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР (1974г.)

Лауреат международной премии имени Чингиза Айтматова.

Редакция vb.kg выражает глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Садыровича.