В Турции в результате сильного землетрясения погибло 3 человека

В Турции ночью произошло землетрясение. В городе Малатьи обрушились 130 зданий, из-под завалов извлечены тела 3 человек, более 100 получили травмы. Об этом сообщается в телеграм канале Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)

По его данным, момент крушения девятиэтажки в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции. За несколько секунд здание превратилось в груду камней, оставившее после себя облако пыли.

В Шанлыурфа 16 жилых домов превратились в груду строительного мусора.

Это самые сильные подземные толчки с 1999-го, - предыдущие были мощностью 7,6 баллов. Тогда погибли тысячи людей.

Редакция vb.kg выражает глубокие соболезнования всему турецкому народу. с гибелью людей в результате землетрясения.