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Президент КР вернул статус ветеранов защитникам таджикско-афганской границы

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- Светлана Лаптева
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон о внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О ветеранах войны, Вооруженных Сил и тружениках тыла", принятый парламентом 14 декабря 2022 года. Теперь, согласно новым поправкам, военнослужащие КР, выполнявшие задачи по усилению охраны границы на таджикско-афганском участке с 1993 по 1999 год, получили статус ветеранов. Кроме этого, им устанавливается выплата компенсации в порядке и размере, установленном кабинетом министров Кыргызской Республики.

По словам военного правозащитника Анвара Сартаева, к которому мы обратились за комментариями, очень важно, что президент восстановил справедливость и вернул ветеранам таджикско-афганских событий статус и льготы.

- Наши военнослужащие находились на опасном участке и выполняли на самом деле очень важную роль. После развала Советского Союза на границе с Афганистаном было неспокойно, и в Таджикистане шла гражданская война. Сложные годы. Поэтому при вводе нашего миротворческого батальона были соблюдены все необходимые формальности. И воины были приравнены к участникам войны. Но в 2006 году в Кыргызстане это решение было отменено, что вызвало недоумение у самих ветеранов и их семей. И теперь справедливость восторжествовала. Ветеранам-миротворцам, проходившим службу на участке таджикско-афганской границы, вернули статус, а значит, прежде всего вернули уважение общества к их воинскому труду. Теперь, когда закон официально опубликован, этот статус ветеранов войны узаконен заново. Это правильно, служба в горах была непростой, проходила в тяжелых условиях. И сами ветераны должны активно включится в военно-патриотическую работу, найти свою нишу в социальной жизни, тем самым внести свой вклад в развитие страны", - сказал он.

В свою очередь редакция vb.kg поздравляет ветеранов, принимавших участие в охране границы между Таджикистаном и Афганистаном в миротворческом батальоне.


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URL: https://www.vb.kg/426957
Теги:
Афганистан, граница, Таджикистан, Кыргызстан
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