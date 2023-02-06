Как бишкекчанка нашла панацею, изготавливая оригинальные кружки

Недавно хотела заказать необычную кружку и поэтому, как сегодня стало модно, в первую очередь зашла в интернет. Листала Instagram и увидела работы бишкекчанки Мээрим Шарапиевой. Она согласилась рассказать нашему изданию vb.kg, почему стала заниматься этим видом искусства и как лепка помогла ей восстановиться после микроинсульта. Также она поделилась своими дальнейшими творческими планами.

Я самоучка, специально не училась

- Очень люблю творить своими руками. Оглядываясь назад, понимаю, что любовь к рукоделию у меня с детства. Я вышивала, переделывала мамину одежду под себя, создавала украшения, любила рисовать.

Возвращение к творчеству немного было печальным

- Когда была беременна вторым ребенком, на 16 неделе беременности я получила микроинсульт. Страшно вспоминать этот период: невнятная речь, нарушение подвижности верхних и нижних конечностей правой стороны, головокружение, нарушенная чувствительность рук и ног. В голове были вопросы: "Что будет со мной? Что будет с ребенком?". Появился страх остаться такой. С помощью Всевышнего я восстановилась, родила прекрасного здорового ребенка. Но, к сожалению, последствия остались, чувствительность правой руки слабая, удержание нижней челюсти бывает трудным. Позже я начала читать разные статьи об инсульте, как жить после, как помочь себе. Где-то прочитала, что нужно заниматься рукоделием, а это мне очень по душе. Я до этого видела в интернете изделия из полимерной глины, очень хотела попробовать. В то время у нас полимерную глину было не найти, заказывала через интернет. Это была любовь с первого прикосновения. Полимерная глина – это идеальный материал, который лепится как пластилин, но при этом затвердевает в духовке при очень высоких температурах. Чтобы терапия была длительной, решила продавать. Путем проб и ошибок я оттачивала мастерство. Безумно благодарна моим заказчикам, благодаря им я занимаюсь любимым делом с пользой.

Первый блин комом

- Начинала я с украшений, и первой работой были серьги. Они получились некрасивыми и странного цвета. Поэтому в дальнейшем решила изготавливать кружки и ложки, и результатом осталась довольна. Примерно за 5 лет сделано более 600 кружек.

Иногда легкий декор получается с трудом

- Все мои работы любимые, трудно выделить что-то одно. Что удивительно в моей работе, так это то, что иногда самый лёгкий декор получается с трудом, а детальный трудоемкий, - наоборот, легче.

Не перестаю учиться

- Обычно на изготовление уходит 2-3 дня. В настоящее время на их создание уходит от 5 до 15 дней. Так как недавно стала мамой и хочется уделить больше времени ребенку. С недавних пор интересуюсь изготовлением посуды из керамики. Пока изучаю этот процесс.

Планирую обучать детей

Очень хочу обучать. Желающих много, постоянно пишут, просят. Приглашали вести кружки для деток. Буду реализовать эту идею, как подрастет ребенок. А пока буду расти и развиваться до этого уровня.

Лепка развивает мелкую моторику

В данное время сердечнососудистые заболевания помолодели. Я думаю, каждый человек должен знать о симптомах инсульта, чтобы вовремя обратиться к врачам. Лепка развивает мелкую моторику, помогает бороться со стрессом, улучшает память, стимулирует воображение и мышление.