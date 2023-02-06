Сотрудник СИЗО в Джалал-Абаде стал чемпионом по смешанным единоборствам

Младший сержант внутренней службы, 21-летний Муратбек уулу Тумарбек, занял первое место на открытом чемпионате в Джалал-Абаде, взяв верх над соперником из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

Отмечается, что Муратбек уулу Тумарбек имеет среднее специальное образование. Он окончил Кыргызстанский международный колледж, став юристом, и ныне работает в следственном изоляторе №53.

Он участвует в мужских соревнованиях по смешанным единоборствам с 2017 года, организуемых различными федерациями и регулярно занимая призовые места.