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Сотрудник СИЗО в Джалал-Абаде стал чемпионом по смешанным единоборствам

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- Айжан Мамбеталиева
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Младший сержант внутренней службы, 21-летний Муратбек уулу Тумарбек, занял первое место на открытом чемпионате в Джалал-Абаде, взяв верх над соперником из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

Отмечается, что Муратбек уулу Тумарбек имеет среднее специальное образование. Он окончил Кыргызстанский международный колледж, став юристом, и ныне работает в следственном изоляторе №53.

Он участвует в мужских соревнованиях по смешанным единоборствам с 2017 года, организуемых различными федерациями и регулярно занимая призовые места.


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URL: https://www.vb.kg/426967
Теги:
ГСИН, Джалал-Абадская область, спорт, чемпионат, Кыргызстан
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