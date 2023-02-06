RTI International и Мерсико передадут 72 книги для школьников КР

К Международному дню чтения вслух RTI International и Мерсико 7 февраля в Республиканской библиотеке для детей и юношества имени К. Баялинова передадут 72 новые и адаптированные книги на кыргызском и русском языках для учащихся начальных классов. Об этом сообщает пресс-служба Мерсико в КР.

По ее данным, проект ЮСАИД "Окуу Керемет!" поддержал местных авторов и иллюстраторов в разработке и оформлении этих книг. Помимо печати, "Окуу Керемет!" опубликовал их в цифровом и аудиоформатах и на языке жестов.

Программа МакГоверна-Доула "Продовольствие для образования и детское питание", финансируемая департаментом сельского хозяйства США, профинансировала тираж дополнительных 272 000 экземпляров для большего охвата школ и детей. Таким образом, каждая участвующая школа и библиотека получит около 500 экземпляров книг с рассказами, сказками, стихами и другим интересным содержанием для школьного возраста.