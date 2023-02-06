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Выпускники Accelerate Prosperity представили КР на международной выставке

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- Назгуль Абдыразакова
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На юбилейной конференции, собравшей лучших экспертов в сфере инноваций из 30 стран, Accelerate Prosperity представил четыре компании-выпускника своих программ и представил Кыргызстан за своим стендом. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По ее данным, ежегодный международный форум Digital Almaty – это крупнейшее Tech-мероприятие в Алматы с участием представителей бизнеса, международных экспертов, IT-сообщества, государственных органов и СМИ. Accelerate Prosperity вместе с Парком Высоких Технологий представил Кыргызстан на международной арене, предоставляя консультации многочисленной веренице желающих узнать об условиях участия и финансирования. Помимо делового нетворкинга и поддержки имиджа страны, Accelerate Prosperity профинансировал выставочные стенды на Startup аллее для троих выпускников своих акселерационных программ: Richie AI - стартапа, предоставляющего встроенную инфраструктуру кредитования для SaaS-платформ; Tender Smart - это платформы для поиска и размещения объявлений о тендерах; Семантир - инструмента копирайтинга с искусственным интеллектом, который генерирует высококачественный текстовый контент для бизнеса и копирайтеров. Startup аллея представляла проекты в сфере edutech, med tech, fintech, IoT, AR/VR, big data, e-commerce, AI, agritech, cybersecurity и многое другое.

"Форумы, подобные Almaty Digital, очень благотворно влияют на развитие центральноазиатской экосистемы поддержки стартапов и инновационных проектов в целом. Мы рады, что наши выпускники смогли достойно представить Кыргызстан на международной арене и эффективно использовать нетворкинг на мероприятии",- отметила Жылдыз Исабекова, страновой директор Accelerate Prosperity.

Accelerate Prosperity принял участие в форуме в проекта "Accelerate Prosperity ASIA", софинансируемого Европейским союзом и Фондом Ага Хана. Проект направлен на развитие предпринимательства и повышение экономического благосостояния сельского населения Кыргызской Республики.

На масштабной битве за звание лучшего IT-стартапа Astana HUB Battle среди 100 стартапов со всей Центральной Азии выступили две компании, выпускника Accelerate Prosperity: Richie AI и TexPRO – мобильное приложение для нахождения партнеров, поставщиков, покупателей и сотрудников в швейной отрасли. В течение минуты они выступили с питчем перед жюри баттла.

Главной темой мероприятия стали современные глобальные вызовы развития индустрии инновационных технологий. Также во время форума состоялись панельные сессии с экспертами из 30 стран мира, обсуждения новых стратегий и трендов в IT-сфере со 150 спикерами ведущих компаний.


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URL: https://www.vb.kg/426974
Теги:
Казахстан, информационные технологии, Кыргызстан
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