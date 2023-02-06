Подключите ККМ нового образца "О!Касса" и до 31 марта пользуйтесь бесплатно

Подключите мобильную онлайн-кассу "О!Касса", разработанную в тесном сотрудничестве с Государственной налоговой службой (ГНС) в соответствии со всеми стандартами.

По требованию ГНС до 1 марта 2023 года все организации и предприниматели Кыргызской Республики должны перейти на контрольно-кассовые машины (ККМ) нового образца.

Программная ККМ "О!Касса" – это приложение, которое поддерживает все кассовые операции: продажу, возврат, открытие и закрытие смены, выдачу и внесение денег, промежуточные итоги и прочее. Сервис "О!Касса" легко можно использовать на планшете, ноутбуке или в смартфоне.

При расчетах с клиентами можно принимать наличные, банковские карты и электронные деньги через сервис "О!Деньги"; Электронный чек можно выслать клиенту на почту, мессенджер или распечатать.

Оформив договор сейчас, вы сможете пользоваться приложением "О!Касса" совершенно бесплатно вплоть до 31 марта 2023 года.

С чего начать?

Заключите договор в любом магазине O!Store, Скачайте приложение "О!Касса", Список документов и другие подробности можно узнать на сайте kkm.o.kg.

Инновационный сервис "О!Касса" – эффективное, удобное и выгодное решение.

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