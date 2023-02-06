Акылбек Жапаров: Бишкек должен стать центром науки, образования и финансов

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров принял участие в заседании расширенной коллегии мэрии города Бишкек по подведению итогов деятельности столичного муниципалитета за 2022 год и планам на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

Председатель Кабмина отметил, что столица республики - это важный индикатор развития страны.

"Успешная реализация проекта по строительству 15 современных школ и 1 детского сада по стандартам развитых стран показала, что за короткий период можно сделать рывок, - в нашем случае решить проблему нехватки общеобразовательных школ. Это показатель поступательного развития страны в целом. Город Бишкек в ближайшем будущем должен стать центром науки, образования и финансов, местом где наши граждане будут развиваться и жить в достатке и безопасности", - сказал Акылбек Жапаров.

Он подчеркнул готовность кабинета министров оказать посильную помощь в решении проблем столицы.

"По плану в 2023 году по городу должны курсировать более 1500 экологически безопасных автобусов. Также мы готовы поддержать идею закупки легковых автомобилей на газе для такси, ведется работа по поэтапной передачи ТЭЦ мэрии города Бишкека. Начнётся более активная работа по газификации новостроек. При планировании новых жилых комплексов обязательным условием должно стать наличие парковочных мест. Это должно стать обязательным условием при получении соответствующих разрешительных документов. Самое главное - необходимо создать комфортные условия проживания для горожан и гостей столицы", - отметил Акылбек Жапаров.

Глава кабмина особое внимание обратил на вопрос обеспечения чистоты в городе.

"Это одно из основополагающих направлений в работе муниципалитета. Если мы вовремя не примем меры, есть риск превратится в большую деревню. Городской культуре граждан следует учить с малых лет. Не сорить, не плеваться, сортировать мусор, уважать пространство другого человека - это все должно прививаться с детства. Новостройки мы должны воспринимать как полноправную часть столицы, где условия должны быть на таком же уровне, что и в центре города", - отметил Глава Кабмина.

Акылбек Жапаров заключил, что города Ош и Бишкек должны стать локомотивами развития страны, отметив, что свой вклад в развитие города должен внести каждый ее житель.