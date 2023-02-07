Работу Минздрава Кыргызстана за 2022 год оценили на "двойку"

На коллегии Минздрава с участием заместителя председателя кабмина Эдиля Байсалова, депутатов Жогорку Кенеша, а также руководителей организаций здравоохранения были рассмотрены итоги деятельности организаций системы здравоохранения за 2022 год и планы на текущий год.

"Работе Министерства здравоохранения предлагаю дать оценку неудовлетворительно. Системой здравоохранения на сегодня не удовлетворены ни руководство страны, ни простые граждане. Имеется достаточно проблем и недостатков в этой сфере. В ближайшие несколько лет будет значительно увеличен объём финансирования системы здравоохранения. В следующем году поставлен план по доведению консолидированного бюджета в 600 и более миллиардов сомов. Значительная часть этих средств будет направлена на здравоохранение. В течение ближайших двух лет ситуация в сфере здравоохранения кардинально поменяется", - пообещал Байсалов.

Пока же в стране по-прежнему наблюдается хроническая нехватка лечебных учреждений, оборудования, грамотных специалистов – организаторов здравоохранения и врачей. И даже при увеличении бюджета на здравоохранение в прошлом году ситуация в системе не поменялась, если не сказать, что ухудшилась. И не случайно Минздрав, по данным индекса доверия населения, проведенного Национальным статистическим комитетом, занимает одно из последних мест.

И как итог: показатель общей смертности населения по сравнению с предыдущим годом снизился незначительно – на один процент с небольшим. То есть общая смертность в стране остается очень высокой. А это и есть самый существенный показатель состояния системы здравоохранения в стране. И конечно, очень трудно поверить по нашумевшим недавним скандалам в стране, что показатели материнской и младенческой смертности снизились по сравнению с 2021 годом соответственно на 23,4 процента и на 7 процентов.

В структуре причин смертности населения, как и в предыдущие годы первое место занимают болезни системы кровообращения - более 50 процентов, на втором месте онкологические заболевания – более десяти процентов, на третьем – травмы, в том числе бытовые, – более семи процентов. Далее в печальной статистике - болезни органов пищеварения, пять с лишним процентов кыргызстанцев умирает по этой причине, более четырех процентов больных ушли в мир иной из-за болезней органов дыхания. Но статистика Минздрава, можно сказать, от лукавого, например, возникает вопрос: остальные-то пациенты - более двадцати процентов умерли по какой причине?

Сообщается, что в прошлом году завершилось строительство противотуберкулезной больницы, открытие которой ожидается в феврале текущего года. Начаты подготовительные мероприятия по строительству перинатальных центров в городах Талас и Ош. Но системе прежде всего позарез нужны грамотные менеджеры, чтобы поднять ее с колен.