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Недостойный наследник великих кочевников

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- Канат Кожоев
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Год назад Тенгиз Болтурук возглавил национальный холдинг "Наследие великих кочевников" Холдинг был создан по указу президента Садыра Жапарова о реформировании горнодобывающей отрасли и должен был объединить все стратегические месторождения Кыргызстана, которые будут разрабатывать только местные государственные компании.

Еще раньше, в мае 2021 года, на руднике "Кумтор" введено внешнее управление. Золоторудное месторождение особой важности наконец-то перешло в руки кыргызстанцев – и с этим были связаны самые радужные надежды.

Тенгиз Болтурук, который вернулся в Кыргызстан в октябре 2020 года, а до этого больше двадцати лет работал на различные заграничные горнорудные компании, казался практически идеальной кандидатурой на пост внешнего управляющего "Кумтором": кроме кыргызского, он имеет канадское гражданство и в совершенстве разбирается, как именно рулить рудником, которым долгое время фактически владели канадцы. Сам он – опытный горняк и не менее опытный менеджер. К тому же, как казалось, - истинный патриот Кыргызстана.

Вот теперь-то, казалось, заживем!

Но зажить не получилось. Тесно общаясь с канадцами, Тенгиз Болтурук овладел и искусством иностранных махинаций. И с самого начала своего внешнего управления решил, что он ничем не хуже (а в чем-то даже лучше) иностранного предшественника. И имеет полное право на максимальное улучшение своего материального благосостояния.

- "Кумтор" за 25 лет – это огромная коррупционная схема, - характеризовал Болтурук то, что досталось ему в наследство от недобросовестных канадцев.

А дальше – как в анекдоте: "Вы пришли, чтобы бороться с коррупцией?" - "Нет, чтобы в ней участвовать".

Финансовую деятельность ЗАО "Кумтор голд компани" за период болтуруковского внешнего управления изучила Счетная палата. Из ее отчета ясно прослеживается не просто продолжение "огромной коррупционной схемы", но и активное стремление сделать ее еще более огромной.

Штатное расписание компании до Болтурука – чуть меньше трех тысяч человек. С приходом внешнего управляющего штат раздулся до четырех тысяч – по мнению составлявших отчет, совершенно необоснованно.

Господин Деон Баденхорст в бытность президентом ЗАО получал в месяц 36,7 тысячи долларов. Очень неплохо! Но господин Болтурук решил пойти дальше и назначил себе жалованье в размере 40 тысяч долларов, а в конце декабря 2021-го – и вовсе 55 тысяч.

В феврале прошлого года Тенгиз Болтурук освобожден от должности внешнего управляющего "Кумтором". Временным внешним управляющим назначен не человек, а холдинг "Наследие великих кочевников". Глава которого – все тот же Тенгиз Болтурук. "Кумтором" он официально больше не управлял, но начисленную себе, любимому, зарплату продолжал стабильно получать.

К сотрудникам такую любовь управляющий не проявлял – по крайней мере к тем, кто не входил в число его приближенных. Зарплаты и отпускные начислял, скажем так, с некоторыми погрешностями – в свою, разумеется, пользу. Вместо 184 тысяч сомов – 165, вместо 123 тысяч – 103. Вроде мелочь, а неприятно.

Ну и самое интересное: внешнего управляющего категорически не устраивал офис. Интерьер не тот, мебель неподходящая для такого большого человека и вообще – королевство маловато, разгуляться негде. ЗАО "Кумтор голд компани" в лице своего начальника дважды заказывало дизайн офиса и выкидывало миллионы долларов на наведение для внешнего управляющего внешней и внутренней красоты и итальянскую мебель.

"Тенгиз Болтурук руководил компанией больше года, - ответило на все его попытки оправдаться нынешнее руководство. – Ему были созданы все условия для осуществления его проектов и планов, однако, кроме громких заявлений и привлечения к работе сомнительных экспатов за баснословную зарплату, никаких реальных шагов сделано не было. Более того, до сих пор "Кумтор" вынужден устранять последствия его "успешного" правления"…

В своих пламенных речах господин Болтурук постоянно ссылался на президента. К месту и не к месту упоминал, что Садыр Жапаров лично просил его занять эту должность и оказывает ему всяческую поддержку и покровительство. Лукавит господин бывший внешний управляющий. Садыр Жапаров изначально занимает позицию "Платон мне друг, но истина дороже" - кого и чего бы это ни касалось. Никому покровительствовать и, тем более, отмазывать от заслуженного наказания тех, кто показал себя не тем, кем казался вначале, президент не намерен.


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URL: https://www.vb.kg/426988
Теги:
Кумтор, Садыр Жапаров, Тенгиз Болтурук
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