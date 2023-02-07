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США передали учебные материалы по математике госшколам

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- Назгуль Абдыразакова
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6 февраля 2023 года Агентство США по международному развитию (USAID) передало 3372 комплекта учебно-методических материалов по математике - "Математических сундучков" - 1682 государственным школам Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба организации в КР.

По ее данным, эти материалы помогут учащимся начальных классов визуализировать и лучше понять математические понятия. Официальная церемония передачи материалов состоялась в школе №69 города Бишкек с участием министра образования и науки Уланбека Мамбетакунова, директора миссии USAID в Кыргызской Республике Кайи Адамс, а также представителей десяти государственных школ города Бишкек.

"Математические сундучки", разработанные проектом USAID "Окуу керемет!" укомплектованы 27 различными манипулятивными и графическими моделями, такими как объемные геометрические фигуры, часы, счетные палочки, палетки и т. д. Использование этих материалов в обучении математике позволит учащимся "ощутить" и "увидеть" абстрактные математические понятия, понять логику и смысл, лежащие в основе символов, действий и правил.

"Они мобильны, эффективны и своевременны. Моим коллегам не терпится получить их и начать использовать на уроках математики", - говорит Фарида Сабыралиева, учитель начальных классов школы им. А. Жаманбаева в Чуйской области.

Дидактические материалы были подобраны в соответствие с содержанием обучающих модулей для учителей начальных классов, разработанных USAID совместно с Министерством образования и науки. В марте 2023 года более 13 тыс. учителей пройдут обучение по этим модулям и улучшат свою практику преподавания математики с использованием материалов из математических сундучков.

"Этот комплект, предназначенный для использования в процессе обучения математике, является уникальным и были специально разработан для системы образования Кыргызской Республики. Мы очень гордимся тем, что являемся частью этой инициативы", - говорит Кайя Адамс, директор миссии USAID в Кыргызской Республике.

Министр отметил, что эти материалы были адаптированы для удобства детей. "Уверен, эти материалы внесут большой вклад в развитие навыков математики учеников", - сказал министр.

Проект USAID "Окуу керемет!" нацелен на улучшение результатов обучения чтению и математике в начальных классах. Проект реализуется в партнерстве с Министерством образования и науки Кыргызской Республики в 1682 целевых школах (около 75% школ) и охватывает более 450 тыс. учащихся начальных классов по всей стране.


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URL: https://www.vb.kg/426989
Теги:
книги, США, школа, Кыргызстан, Министерство образования
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