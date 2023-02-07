Президент Эрдоган объявил в Турции семидневный траур

В Турции объявлен семидневный общенациональный траур по погибшим в результате разрушительного землетрясения на юге страны. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет агентство Анадолу.

"В связи с землетрясением, которое произошло в нашей стране 6 февраля, в Турции объявлен семидневный траур",- заявил турецкий лидер.

По его словам, в связи с объявлением траура государственные флаги по всей Турции и представительствах страны за рубежом будут приспущены до захода солнца в воскресенье, 12 февраля.

Число жертв стихийного бедствия возросло до 1651 человека, сообщил ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

По его словам, еще 11 119 человек получили ранения.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), на юго-востоке Турции за сутки произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04.17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).

Согласно ведомству, в провинциях Кахраманмараш, Килис, Диярбакыр, Адана, Османийе, Газиантеп, Шанлыурфа, Адыяман, Малатья и Хатай разрушены 2 834 постройки.

Власти Турции призвали население не возвращаться в дома из-за опасения повторных толчков.