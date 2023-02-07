Погода
$ 86.30 - 87.30
€ 94.10 - 95.10

Президент Эрдоган объявил в Турции семидневный траур

131  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Турции объявлен семидневный общенациональный траур по погибшим в результате разрушительного землетрясения на юге страны. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет агентство Анадолу.

"В связи с землетрясением, которое произошло в нашей стране 6 февраля, в Турции объявлен семидневный траур",- заявил турецкий лидер.

По его словам, в связи с объявлением траура государственные флаги по всей Турции и представительствах страны за рубежом будут приспущены до захода солнца в воскресенье, 12 февраля.

Число жертв стихийного бедствия возросло до 1651 человека, сообщил ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

По его словам, еще 11 119 человек получили ранения.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), на юго-востоке Турции за сутки произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04.17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).

Согласно ведомству, в провинциях Кахраманмараш, Килис, Диярбакыр, Адана, Османийе, Газиантеп, Шанлыурфа, Адыяман, Малатья и Хатай разрушены 2 834 постройки.

Власти Турции призвали население не возвращаться в дома из-за опасения повторных толчков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426990
Теги:
землетрясение, Турция, Реджеп Эрдоган
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  